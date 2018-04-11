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Женщину в Одессе приковали за шею к стене

Женщину в Одессе приковали за шею к стене

ОДЕССА-КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Одессе патрульные освободили женщину, которую незаконно лишили свободы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

"Сегодня днем полицейские получили информацию, что в Малиновском районе города в частном доме кричит женщина. На месте вызова правоохранители заметили женщину, которая находилась в доме и просила о помощи. Она была прикована цепью за шею к стене. Поскольку существовала угроза жизни и здоровью человека, полицейские через окно проникли в помещение. Патрульные, совместно со спасателями, которые срочно прибыли на вызов, освободили заложницу. 27-летнюю пострадавшую передали медикам", - отметили в полиции.

На место происшествия вызвали следователей для выяснения всех обстоятельств. Сейчас следователи принимают первоочередные мероприятия по установлению и задержанию лица причастного к совершению преступления.

Как сообщал УНН, полиция задержала злоумышленников, которые приковали цепью одессита.

Источник: УНН
Теги: Одесса
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