В мае украинцы из-за праздников получат дополнительные выходные

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Украине в мая 2018 году украинцы получат дополнительные выходные дни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на распоряжение Кабинета министров Украины.

Так, кроме 1 мая, выходным будет еще и 9 мая (День победы), и кроме того, отдых украинцы получат с 26 по 28 мая, когда христиане будут праздновать Святую Троицу.

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Как сообщал УНН, на контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей возникли очереди из автомобилей, которые выезжают из Украины.