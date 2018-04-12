Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 03:51
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Украина предложила Польше возобновить сотрудничество институтов нацпамяти - Розенко
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5796
Версия для печати

Парад войск на столичном Крещатике и молебны: как Украина отметит 27-летие независимости

Парад войск на столичном Крещатике и молебны: как Украина отметит 27-летие независимости

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ "О праздновании 27-й годовщины независимости Украины". Как указано в документе, по случаю праздника страну ждут торжества, парад войск на столичном Крещатике и молебны, передает УНН.

Согласно документу, правительству поручено образовать Организационный комитет по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины, а также разработать и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию 27-й годовщины независимости Украины и 100-летия возрождения украинской государственности.

"В частности, должна быть проведена 23 августа, в День Государственного Флага Украины в Киеве, других населенных пунктах, заграничных дипломатических учреждениях Украины официальная церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины, другие мероприятия, направленных на воспитание уважения к государственным символам Украины", - говорится в указе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Независимости в Киеве: молитвы, военный парад и Шествие непокоренных

Кроме того, 24 августа, в День независимости Украины, должен быть проведен парад войск по улице Крещатик и Майдану Независимости в столице Украины - Киеве. Указом также определено проведение тематических торжественных, научных, информационно-образовательных и патриотически-воспитательных мероприятий в Украине и за ее пределами, молебнов за Украину.

Также в указе отмечено, что зарубежные дипломатические учреждения Украины должны провести мероприятия с участием представителей украинской общественности за рубежом, а также предусмотреть участие представителей иностранных государств, дипломатического корпуса, международных организаций, украинской диаспоры в торжественных мероприятиях в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент в День Независимости наградил Байдена, Олланда и еще 25 иностранцев

Указ также определяет, что центральными и местными органами исполнительной власти, в частности должны быть разработаны и реализованы региональные планы мероприятий по подготовке и празднованию Дня Государственного Флага Украины, 27-й годовщины независимости Украины и 100-летию возрождения украинской государственности. Кроме того, Госкомитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить широкое освещение мероприятий по подготовке и празднованию соответствующих торжеств, трансляции циклов тематических теле- и радиопередач, художественных и документальных фильмов.

Правоохранительные органы должны обеспечить порядок, безопасность граждан во время проведения мероприятий.

Источник: УНН
Теги: Украина, День Независимости, Петр Порошенко
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.