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В ГФС рассказали о налоговых преступлениях в агросфере

В ГФС рассказали о налоговых преступлениях в агросфере

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Лидером по уклонению от уплаты налогов является сфера обращения сельскохозяйственной продукции. Такие выводы сделала ГФС по итогам внеплановых проверок предпринимателей в прошлом году, передает УНН со ссылкой на "Вестник ГФС".

Отмечается, что в прошлом году подразделениями аудита ГФС было проведено 16,6 тыс. внеплановых проверок по отдельным наибольшим рискам уклонения от налогообложения. Во время проверок аудиторы акцентировали внимание на схемах движения НДС.

В ходе этих проверок было отработано 6,2 тыс. выгодоприобретателей, 14,8 млрд грн схемного НДС, в том числе 2,6 млрд грн НДС от рискованных импортеров.

"По результатам проведенных мероприятий доначислено 16,2 млрд грн, из которых согласовано 8,1 млрд грн, из которых 1,3 млрд уже уплачено", - подчеркнули в ГФС.

Во время внеплановых проверок аудиторы выявили типичные нарушения, в частности:

- нереальные операции по приобретению товаров/услуг, которые не производились/предоставлялись в объеме, указанном в первичных документах, и/или невозможность их реальной поставки в связи с отсутствием у поставщика ресурсов, необходимых для производства, хранения и транспортировки товаров;

- отсутствие первичных документов, регистров бухгалтерского учета, финансовой отчетности и документов, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов, ведение которых предусмотрено законодательством.

"Значительное количество схем уклонения от налогообложения обнаружено в наиболее рискованной сфере деятельности — обращении сельскохозяйственной продукции", - резюмировали в ГФС.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что фискалы разоблачили масштабную схему махинаций с НДС при участии крупнейшего производителя подсолнечного масла “Кернел”.

Источник: УНН
Теги: АПК, ГФС, НДС
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