Журналисты подсчитали стоимость коллекции VIP-часов радикала Рыбалки

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Коллекция наручных часов, задекларированная народным депутатом от РПЛ Сергея Pибaлки, по самым скромным подсчетам стоит примерно 5,2 млн грн. Об этом пишет издание "Знай.юа", передает УНН.

С.Pибaлкa внес в свою декларацию о доходах за 2017 год такие часы: Hublot, Audemars Piguet (2 шт.), Bovet, Breguet, Rolex, Urwerk, MB&F и Jaeger-LeCoultre Atmos.

Поскольку политик не указал в декларации их стоимость, журналисты подсчитали ориентировочную цену всей его коллекции часов на основе информации из открытых источников (сайтов магазинов).

Так, по данным издания, часы Hublot стоят от 7 тыс. долл. США, часы Audemars Piguet - от 18 тыс. долл. США, Bovet - от 12 тыс. долл. США, Breguet - от 9,5 тыс., Rolex - от 8 тыс. долл. США, Urwerk - от 55 тыс. долл., MB&F - от 60 тыс. долл., Jaeger-LeCoultre Atmos - от 7 тыс. долл.

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"Таким образом, общая стоимость коллекции часов нардепа Сергея Рыбалки по самым скромным подсчетам, без учета возможных эксклюзивных моделей, составляет около 200 тыс. долларов США, или более 5,2 млн грн", - говорится в публикации.

Также нардеп задекларировал запонки Magerit (2 пары) и Officine Panerai.

Кроме того, журналисты выяснили, что с 2015 года ежегодно нардеп указывал в своей декларации женские серьги Van Cleef стоимостью почти 200 тыс. грн.

"В прошлом году депутат задекларировал данные серьги 100% как собственность своей сожительницы - Анастасии Байбородиной", - отметили СМИ.

Напомним, депутат С.Рыбалка арендует Mercedes-Benz у компании, которая имела общие оффшоры с его же бизнесом.

Добавим, что сожительница С.Рыбалки А.Байбородина задекларировала сразу два авто - PORSCHE PANAMERA 2017 года и MERCEDES-BENZ S600L 2001 года.