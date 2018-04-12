Матч "Шахтер" - "Динамо" рассудит арбитр Труханов

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Комитет арбитров ФФУ назначил официальных лиц на матчи 27-го тура чемпионата Украинской Премьер-лиги, сообщает УНН со ссылкой на сайт "бело-синих".

На центральном матче тура между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо" будет работать бригада арбитров во главе с Константином Трухановым. Ассистентами арбитра станут Сергей Беккер (Харьков), Александр Войтюк (Запорожье), четвертый арбитр - Виталий Романов (Днепр), наблюдатель арбитража - Андрей Шандор (Львов).

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В нынешнем сезоне 42-летний харьковчанин имеет 11 матчей высшего отечественного дивизиона, в которых показал 38 желтых карточек (в среднем - чуть менее 3,5 за игру), удалил двух игроков (оба раза - за второе предупреждение) и назначил 7 пенальти.

Имеет в своем активе и четыре матча с участием "Динамо" - "бело-синие" поочередно под наблюдением Труханова не смогли одолеть "Верес" (0:0, 10 тур) и "Карпаты" (1:1, 14 тур), а затем разгромили "Мариуполь" (5:1, 18 тур) и минимально одолели "Верес" (1:0, 23 тур).

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Стоит отметить, что "Шахтер" оба своих матча под судейством харьковчанина выиграл - с "Олимпиком" (2:0, 6 тур) и "Карпатами" (3:0, 22 тур).

Добавим также, матч "Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) состоится 14 апреля в Харькове на местном ОСК "Металлист".