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В Пентагоне готовы к военному ответу на химатаку в Сирии

В Пентагоне готовы к военному ответу на химатаку в Сирии

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Пентагон готов к военному ответу на вероятную химическую атаку в Сирии. Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы готовы предоставить военные варианты, если они будут уместны, как определил президент", - сказал Маттис.

По его словам, сейчас США и их союзники продолжают собирать информацию об инциденте.

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Напомним, 11 апреля Трамп с своем Twitter призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.

Позже представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отметила, что ракетный удар США по Сирии уничтожит все доказательства применения химического оружия.

Источник: УНН
Теги: США, РФ, Сирия
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