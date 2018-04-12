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Порошенко созвонился с Мэй

Порошенко созвонился с Мэй

Петр Порошенко и Тереза Мэй

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко проводит телефонные переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй. Об этом в Twitter сообщил представитель Главы государства Светослав Цеголко, передает УНН.

"Президент проводит телефонный разговор с премьером Великобритании", - написал Цеголко.

 

 

 

 

 

 

 

Ранее Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили во время телефонного разговора важность демонтажа российских шпионских сетей в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания, переговоры, Петр Порошенко, Тереза Мэй
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