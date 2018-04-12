Порошенко созвонился с Мэй

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко проводит телефонные переговоры с премьером Великобритании Терезой Мэй. Об этом в Twitter сообщил представитель Главы государства Светослав Цеголко, передает УНН.

"Президент проводит телефонный разговор с премьером Великобритании", - написал Цеголко.

Президент проводит телефонный разговор с премьером Великобритании pic.twitter.com/bzP9YLz3ZE - Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 11 апреля 2018

Ранее Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили во время телефонного разговора важность демонтажа российских шпионских сетей в Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.