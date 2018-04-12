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Цукерберг: "фейковые" российские аккаунты удалили из Facebook

Цукерберг: "фейковые" российские аккаунты удалили из Facebook

Марк Цукерберг

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Компания Facebook обнаружила и удалила в соцсети "фейковые" российские аккаунты, направленные на распространение дезинформации внутри России. Об этом сообщил основатель компании Марк Цукерберг, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Мы закрыли ряд их фейковых аккаунтов и страниц, включая новостные организации, которые были утверждены российским правительством в качестве российских государственных СМИ. Это довольно большой шаг - удаление фейковый аккаунтов для прекращения распространения ложной информации", - сказал Цукерберг на слушаниях в конгрессе США.

По его словам, ранее Facebook "медленно идентифицировал распространение дезинформации из России".

Однако, теперь соцсеть будет "идентифицировать личность" того, кто захочет размещать политическую рекламу на площадках компании.

Ранее Цукерберг сообщил, что его личные данные, вместе с персональными данными 87 млн других пользователей, были "слиты" разработчиком компании Cambridge Analytica.

Источник: УНН
Теги: США, РФ, Facebook
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