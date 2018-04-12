Отравление Скрипаля: Украина готова предоставить Британии помощь в расследовании

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина готова оказать помощь в расследовании дела об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля в случае необходимости. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Глава Украинского государства выразил солидарность с британским народом и правительством относительно отравления Сергея Скрипаля в городе Солсбери. Петр Порошенко отметил готовность Украины оказать помощь в расследовании этого дела в случае необходимости", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Тереза ​​Мэй поблагодарила Украину за проявление солидарности с Великобританией и в очередной раз осудила агрессию России на Донбассе и Крыму.

"Президент Украины поблагодарил британскую сторону за постоянную поддержку территориальной целостности Украины и непризнание результатов недавних незаконных выборов на территории оккупированного Крыма. Обсуждался также вопрос усиления санкций в ответ на агрессивные действия РФ.

Собеседники обсудили вопросы усиления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и обороны", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.