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"Динамо" понесло кадровые потери перед "украинским классико"

"Динамо" понесло кадровые потери перед "украинским классико"

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Киевское “Динамо” перед матчем с донецким “Шахтером” потеряло нескольких футболистов основной обоймы — Николая Шапаренко и Тамаша Кадара. Об этом главный врач первой команды “Динамо” Леонид Миронов рассказал для сайта “бело-синих”, передает УНН.

“Сегодня только четвертый день, с тех пор, как Николай Шапаренко получил острую травму в прошлой календарной игре. После тщательного комплексного обследования ему поставили следующий диагноз: ушиб, дисторсия (растяжение и чрезмерное растяжение капсульно-связочного аппарата акромиально-ключичного сочленения). Плюс, МРТ также показало некоторые изменения в капсуле сустава, поэтому реабилитация Николая немного затянется. Ничего страшного нет, это обычная травма для спорта, но к игре с „Шахтером“ Шапаренко не готовится. У него своя программа реабилитации и лечения”, — заявил Шапаренко.

О Кадаре: “он приступил к завершающему этапу реабилитации, который займет примерно 12-14 дней. Тамаш начал беговую работу на зеленом поле и интенсивно занимается в тренажерном зале с реабилитологом. Эта работа выполняется постепенно с увеличением нагрузки. Ориентировочно через неделю Кадар приступит к специальным прыжковых упражнений, затем начнет работу с мячом. Надеемся, через две недели он уже будет в общей группе на равне со всеми участвовать в учебно-тренировочном и соревновательном процессах”.

Кроме того врач сказал, что приболел и защитник Самбрано у которого вирусная инфекция. Однако в ближайшее время он будет здоровым.

Как сообщалось ранее, стала известна бригада арбитров на матч “украинского классико”, который пройдет 14 апреля.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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