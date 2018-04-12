Бессмертный рассказал, вследствие чего может снова обостриться противостояние на Донбассе

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На сегодня в Сирии нет противостояния Россия-США, но если оно появится — обострится и ситуация на Донбассе. Об этом в эфире “5 канала” заявил бывший вице-премьер-министр Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Роман Бессмертный, информирует УНН.

“Все, что происходит сегодня в пограничной зоне, свидетельствует о том, что как только конфликт в Сирии достигнет противостояние США-Россия, там его нет пока... очевидно, что температура на российско-украинском фронте будет подниматься, и очень быстро. И это видно по подготовке оперативно-тактических действий с российской стороны по деформированию Южной группы войск, по его комплектованию, по действиям в прифронтовой зоне”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко надеется на введение полноценной миротворческой миссии на Донбассе. Об этом он заявил во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.