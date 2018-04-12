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Министр финансов США прокомментировал дальнейшие санкции в отношении РФ

Министр финансов США прокомментировал дальнейшие санкции в отношении РФ

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США, Стивен Мнучин привлек внимание к мощному влиянию, которое санкции имели на финансовые рынки России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

“Мы продолжим применять предоставленные нам полномочия в сфере санкций”, — подчеркнул министр финансов США, отвечая на вопрос конгрессмена Гарольда Роджерса относительно дальнейших действий министерства в сфере санкций в отношении России.

“Мы недавно ввели санкции против российских олигархов и российских политиков и, думаю, они имели большое влияние. Вы видели влияние на рынки. Мы также ввели санкции против значительного количества компаний, связанных с этими олигархами и мы продолжим применять эти полномочия в сфере санкций ”, - заявил Мнучин.

Он предостерег, что: “Это (санкции) очень мощный инструмент и мы должны использовать его осторожно и продуманно”.

Общаясь с прессой, Мнучин также подчеркнул, что он поддерживает выводы министерства сделанные в январе, где оговаривалось против введения ограничений для инвестиций к долговым обязательствам России, ведь такие действия могут повлечь нестабильность на мировых финансовых рынках.

“Конгресс дал четкие указания министерству по усилению санкций против Северной Кореи, а также в рамках CAATSA и хорошо видеть, что вы используете эти новые полномочия, выдавая санкции против северокорейских перевозчиков, российских олигархов и иранцев, которые воровали интеллектуальную собственность”, — подчеркнул конгрессмен Роджерс .

Как сообщал УНН, новый пакет санкций предусматривает полный запрет на любые операции, связанные с государственным долгом России.

Источник: УНН
Теги: США, РФ, санкции
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