Баскетболисты "Днепра" разгромили "Химик" на старте полуфинальной серии ЧУ

КИЕВ. 12 апреля. УНН. БК "Днепр" уверенно победил "Химик" в первом домашнем поединке полуфинальной серии Суперлиги Пари-Матч, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу днепрян.

Первая четверть полностью оправдывала ожидания напряженного и равного матча. В первой четверти гости из 20 своих очков 18 набрали из-под кольца. Хозяева действовали более разнообразно: здесь были попадания из-за дуги, быстрые атаки, попадание со средней дистанции.

Бороться на равных “Химику” удалось только в первой четверти. Днепряне стали играть максимально жестко в защите на мяче, ограничили передачи под кольцо, физически задавили “бигмены” южненцев — 96:62.

Статистика игроков:

“Днепр” — Ревзин 20 очков + 6 пд, 2 пр, Тимофеенко 23 Мироненко 15 + 6 пд, Сизов 13 + 5 пд, 2 пр.

“Химик” — Мальчевский 15 + 10 пд, Колтер 11 Антипов 11 Павлов 10 + 5 ю.

Примечательно, что “Днепр” повел в серии 1: 0 и уже 13-го апреля проведет второй раунд противостояния.