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Председатель Комитета арбитров ФФУ получил назначение на матч Лиги Европы

Председатель Комитета арбитров ФФУ получил назначение на матч Лиги Европы

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель Комитета арбитров ФФУ Лучано Луче будет работать на четвертьфинальном поединке Лиги Европы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Украины.

Итальянский специалист станет наблюдателем арбитража второй встречи 1/4 финала Лиги Европы, в которой французский “Марсель” примет на своем поле немецкий “СБ Лейпциг”.

Арбитрами на поединок, который состоится 12 апреля, будут голландцы во главе с известным и опытным Бьорном Куйперсом.

Отметим, что Луччи с 1985 года начинал обслуживать матчи итальянской Серии А. В 2010 года он был назначен ассистентом Пьерлуиджи Коллина, который стал куратором судейского корпуса ФФУ, а с июня 2015 получил назначение председателя Комитета арбитров ФФУ.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол, ФФУ
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