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Reuters: Боливия запросила проведения в четверг заседания СБ ООН о ситуации вокруг Сирии

Reuters: Боливия запросила проведения в четверг заседания СБ ООН о ситуации вокруг Сирии

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Боливия запросила проведения в четверг заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Как повод для встречи Боливия, которая является непостоянным членом Совета безопасности, назвала эскалацию риторики вокруг Сирии и угрозу односторонних вооруженных действий в отношении этой страны. “Эти угрозы носят последовательный характер, так что мы очень обеспокоены, потому что любые односторонние действия будут нарушением принципов и целей Устава (ООН)”, — заявил постпред Боливии при всемирной организации Сача Льоренте.

По его словам, заседание может состояться за закрытыми дверями в четверг утром по времени восточного побережья США.

Как сообщал УНН, Тереза Мэй приказала направить подводные лодки на расстояние ракетного удара по Сирии.

Источник: УНН
Теги: ООН, Совет безопасности, Боливия
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