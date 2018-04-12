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The Times стало известно о подготовке Британией удара по Сирии с Кипра

The Times стало известно о подготовке Британией удара по Сирии с Кипра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. ВВС и ВМФ Великобритании готовятся к нанесению ударов по Сирии. В полную боеготовность приведены британские самолеты на военной базе на Кипре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на материал издание The Times.

По данным Times, развертывание авиации началось на военно-воздушной базе Великобритании Акротири на юге острова. “Наши самолеты уже выведены на взлетно-посадочные полосы в Акротири. Мы готовы”, — подтвердил источник. По данным издания, на авиабазе сейчас находятся восемь истребителей-бомбардировщиков Panavia Tornado, оснащенных крылатыми ракетами. Они могут быть использованы для нанесения ударов по наземным целям. Еще шесть подобных самолетов истребительной модификации, оснащенных ракетами класса “воздух-воздух” могут вести их прикрытия.

В это же время к берегам Сирии движутся корабли британского ВМФ. Среди других кораблей, действующих в Средиземном море издание отмечает эсминец HMS Duncan, оснащенный системой противовоздушной обороны. Этот корабль является флагманом 2-й военно-морской группы Североатлантического альянса, которая дислоцируется в Черном и Средиземном морях. Эсминец в конце января совершил заход в Черное море. Он оснащен противокорабельными крылатыми ракетами RGM-84 Harpoon и зенитным ракетным комплексом Sea Viper.

Как сообщал УНН, Трамп еще нет окончательного решения по удара по Сирии.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Кипр, Сирия, авиаудары
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