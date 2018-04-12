Украинский баскетболист получил престижную награду от БК "Канзас"

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Баскетболист молодежной сборной Украины Святослав Михайлюк получил награду “Mr. Jayhawk” по итогам выступлений в составе БК “Канзас Джейхокс” в сезоне 2017-18 годов, передает УНН со ссылкой на сайт “Канзаса”.

Данную награду вручают баскетболистам, которые оставили наиболее заметный вклад в истории клуба на площадке и за ее пределами. В этом году Михайлюк разделил звание “Mr. Jayhawk” вместе со своим коллегой по команде Девон Грэмом.

“Для меня было благословением провести четыре года в „Канзасе“, быть частью этой команды и творить с ней историю”, — рассказал уроженец Черкасс после церемонии награждения.

Отметим, что в заключительном сезоне за “Джейхокс” Михайлюк проводил на паркете по 34,5 минуты за которые набирал по 14,6 очков, 3,9 подборов и 2,7 передачи при 44,4 процентах реализованных трехочковых.

Добавим также, “Канзас” в этом сезоне завершил выступления на стадии полуфинала финала четырех NCAA.