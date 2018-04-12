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Украинский баскетболист получил престижную награду от БК "Канзас"

Украинский баскетболист получил престижную награду от БК "Канзас"

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Баскетболист молодежной сборной Украины Святослав Михайлюк получил награду “Mr. Jayhawk” по итогам выступлений в составе БК “Канзас Джейхокс” в сезоне 2017-18 годов, передает УНН со ссылкой на сайт “Канзаса”.

Данную награду вручают баскетболистам, которые оставили наиболее заметный вклад в истории клуба на площадке и за ее пределами. В этом году Михайлюк разделил звание “Mr. Jayhawk” вместе со своим коллегой по команде Девон Грэмом.

“Для меня было благословением провести четыре года в „Канзасе“, быть частью этой команды и творить с ней историю”, — рассказал уроженец Черкасс после церемонии награждения.

Отметим, что в заключительном сезоне за “Джейхокс” Михайлюк проводил на паркете по 34,5 минуты за которые набирал по 14,6 очков, 3,9 подборов и 2,7 передачи при 44,4 процентах реализованных трехочковых.

Добавим также, “Канзас” в этом сезоне завершил выступления на стадии полуфинала финала четырех NCAA.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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