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Нападающий на школу во Флориде хочет пожертвовать свое наследие семьям погибших

Нападающий на школу во Флориде хочет пожертвовать свое наследие семьям погибших

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Николас Круз, застрелил 17 человек в школе Флориды, хочет пожертвовать свое наследие в размере 800 тысяч долларов семьям погибших и выжившим после трагедии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“Он хотел бы, чтобы эти деньги были переданы организации, что, по его мнению, сможет облегчить страдания семей жертв”, — сказала адвокат 19-летнего Круза.

Решение о разрешении передачи средств на благотворительность должна принять судья Элизабет Шеер. Средства Крузу и его брату Захари оставила их приемная мать, которая умерла в прошлом году.

Как сообщал УНН, обвиняемый в убийстве 17 человек в средней школе на юге Флориды признал вину.

Источник: УНН
Теги: суд, США, стрельба
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