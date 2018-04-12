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Результативная игра Леня позволила "Финиксу" победой завершить сезон НБА

Результативная игра Леня позволила "Финиксу" победой завершить сезон НБА

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Заключительный матч регулярного чемпионата НБА между собой провели “Финикс Санс” украинца Алексея Леня и “Даллас Маверикс”, передает УНН.

Наш “бигмен” на удивление мощно провел стартовый отрезок, набрав 10 из 15 командных очков клуба из Аризоны. В конце второго отрезка Леню удалось оформить слэм-данк, а в начале третьей четверти — завершить атаку аллей-упом.

В заключительной 12-минутке украинец на паркет не выходил и за 26:53 минуты проведенные в игре получил 18 очков (8/10 двухочковые, 2/4 штрафные), отдал 6 результативных передач при 5 подборах и 1 блок-шоте, став вторым по результативности игроком в составе “солнечных”. “Финикс” праздновал уверенную победу 124:97.

Примечательно, что в обоих коллективах встречи пропускал ряд основных баскетболистов.

Заметим, что “Санс” стали худшей командой Ассоциации нынешнего сезона — 21 победа в 82 баталиях.

Добавим также, летом контракт Леня с “Финикс” закончится и центровой станет свободным агентом после пятилетнего выступления за команду из Аризоны.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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