В России сомневаются в подлинности заявления от имени Юлии Скрипаль

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Посольство России в Великобритании сомневается в подлинности заявления от имени Юлии Скрипаль, опубликованного на сайте Скотленд-Ярда. Об этом говорится в соответствующем заявлении, передает УНН.

“... В условиях невозможности убедиться в этом на практике публикация Лондонской полиции вызывает больше вопросов, чем ответов. Как и прежде, хотелось бы удостовериться, что заявление действительно исходит от Юлии. В этом есть большие сомнения. Текст явно составлен таким образом, чтобы подкрепить официальные заявления британских властей и одновременно исключить любую возможность контакта Юлии с внешним миром — консулами, журналистами, родственниками”, — говорится в сообщении.

Как заявили в посольстве, опубликованный лондонской полицией документ "укрепляет опасения, что имеем дело с насильственной изоляцией российской гражданки".

"Если британские власти хотят убедить общественность в обратном, им надлежит срочно предъявить наглядные доказательства того, что с Юлией все хорошо и она не лишена свободы", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНН, 11 апреля британская полиция распостранила заявление от имени Юлии Скрипаль, в котором она говорит, что пока не хочет встречаться с сотрудниками российского посольства в Великобритании и своей двоюродной сестрой Викторией Скрипаль. Юлия также сообщает, что общается с друзьями и семьей и получает информацию о ходе расследования отравления.

10 апреля дочь бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля выписали из больницы в Солсбери. Сам Сергей, по словам медиков, сейчас находится в сознании и может говорить.

Напомним, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.