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Возле Львова нашли около 200 артснарядов

Возле Львова нашли около 200 артснарядов

ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. В среду в пригороде Львова, в пгт Брюховичи, нашли большое количество артснарядов. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты ЛОГА, передает УНН.

"Боеприпасы нашли на территории бывшей военной части. В частности, обнаружили 178 единиц взрывоопасных предметов. Среди опасных находок - 35 артиллерийских снарядов 75 мм и 143 артиллерийских снаряда 120 мм", - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНН, в ФРГ эвакуировали 26 тыс. человек для обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны.

Источник: УНН
Теги: снаряд, Львовская область
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