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Во Львове сообщили о заминировании Краковского рынка

Во Львове сообщили о заминировании Краковского рынка

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Во Львове в четверг утром неизвестные сообщили о заминировании Краковского рынка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе управления Нацполиции во Львовской области.

"В 9:30 на номер «102» поступило сообщение от анонима о заминировании Краковского рынка. Сейчас на месте работают взрывотехники и все соответствующие службы. Провели эвакуацию людей с рынка", - сообщили в полиции.

Краковский рынок - один из крупнейших продуктово-бытовых рынков во Львове, расположенный в центральной части города.

Как сообщал УНН, 11 апреля во Львове аноним сообщил о заминировании трех бизнес-центров.

Источник: УНН
Теги: минирование, Львовская область, полиция
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