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"Холодная война" в гибридной форме кремлевского приготовления уже идет - Порошенко

"Холодная война" в гибридной форме кремлевского приготовления уже идет - Порошенко

Петр Порошенко

КИЕВ. 12 апреля. УНН. "Холодная война" в ее гибридной реакции кремлевского приготовления уже идет и довольно давно.
Об этом во время Киевского форума по безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня приходится читать пророчества экспертов о том, будто мы стоим на пороге новой "холодной войны". Хотел бы, мои дорогие, вас разочаровать: она уже идет, и идет достаточно давно. "Холодная война" в ее гибридной реакции кремлевского приготовления. Эта война уже пересекла наш с вами порог, эта война вошла в наши дома, в наши жизни, в наши сети, электронные ящики. Нам надо объединиться для того, чтобы эффективно противодействовать и защитить государство в этой войне. И доклад Цукерберга (основателя Facebook - ред.) американскому конгрессу является ярким тому подтверждением", - подчеркнул П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что РФ продолжает глумиться над международным правом.

Источник: УНН
Теги: Россия, Петр Порошенко
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