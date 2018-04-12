Боевики обстреляли жилые кварталы Авдеевки

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За прошедшие сутки боевики на Донбассе обстреляли жилые кварталы Авдеевки. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"За прошедшие сутки, ночью оккупанты обстреляли жилые кварталы старой Авдеевки. Как сообщалось в результате попадания нескольких минометных мин, повреждено жилье и техническое сооружение по улице Лермонтова. К счастью, в результате обстрелов, местные жители не пострадали", - сообщил Гуцуляк.

Факт обстрела был зафиксирован правоохранителями и офицерами СЦКК, открыто уголовное производство по статье "терроризм".

Как сообщал УНН, за минувшие сутки зафиксировано 38 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, ни один украинский военный не пострадал.