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Прокурору из Винницкой сообщено о подозрении - НАБУ

Прокурору из Винницкой сообщено о подозрении - НАБУ

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Заместителю прокурора Винницкой области, уличенному "на горячем" 10 апреля 2018 детективами НАБУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуроров САП, 12 апреля сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление влиянием"). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Накануне о подозрении сообщено еще двум лицам-соучастникам преступления.

Прокурора разоблачены сразу после получения неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долл. США от двух посредников, которыми оказались адвокат и физическое лицо.

Как установило следствие, прокурор получил от посредников неправомерную выгоду за закрытие уголовного производства, открытого по факту самовольного захвата земельных участков.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Уголовное производство по приведенным фактам детективы НАБУ расследуют с марта 2018 года.

Как сообщал УНН, сотрудники Службы безопасности Украины и детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили на взятке заместителя руководителя прокуратуры Винницкой области.

Источник: УНН
Теги: Винницкая область, прокурор, НАБУ
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