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Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
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Гройсман об агрессии РФ: в Украине применено абсолютно новае оружие

Гройсман об агрессии РФ: в Украине применено абсолютно новае оружие

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Россия применила к Украине абсолютно новое оружие: военную, экономическую, энергетическую агрессию и вмешательство во внутренние дела. Об этом в ходе 11-го Киевского форума заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Украина, пожалуй, впервые за много лет, стала той страной, в которой применено абсолютно новое оружие - военная агрессия, экономическая агрессия, энергетическая агрессия, вмешательство во внутренние дела. Это то, что сейчас чувствуется уже по всему миру", - сказал Гройсман .

Глава правительства отметил, что главным сейчас является адекватность восприятия ситуации.

"Мы можем убедить врага остановится, или заставить вернуться в пределы своей страны и стать частью цивилизованного мира. Я верю в то, что демократический мир победит, а недемократические, тоталитарные и авторитарные режимы падут", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло сказал, что восток Украины может стать такой же целью России, которой сейчас является Сирия.

Источник: УНН
Теги: АТО, оружие, война с Россией
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