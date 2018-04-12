Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 16:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
9984
Версия для печати

В Афганистане талибы штурмовали правительственный комплекс: десятки погибших

В Афганистане талибы штурмовали правительственный комплекс: десятки погибших

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Сегодня ночью боевики радикального исламистского движения "Талибан" совершили масштабную атаку на объект сил безопасности в центральной части Афганистана в округе Худжа-Омари. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.

В результате атаки погибли 15 силовиков и высокопоставленных чиновников, а также 45 боевиков.

Погибшими чиновниками были губернатор округа, директор разведывательной службы и заместитель руководителя полиции.

В нападении также были убиты 7 сотрудников полиции и 5 представителей разведывательного органа страны, известного под названием NDS

По словам представителя полиции провинции Газни, во время штурма еще восемь сотрудников афганских сил безопасности получили ранения.

Стоит отметить, что на данный момент почти вся провинция находится под властью талибов.

Как сообщал УНН, на севере Афганистана боевики движения "Талибан " напали на полицейский участок, в результате чего 6 человек погибли.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, нападение, жертвы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.