ОЗХО подтвердила выводы Британии об отравлении Скрипаля "Новичком"

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Отмечено, что в выводах ОЗХО прямо не указано название вещества, однако дается согласие с выводами расследования, проведенного правоохранительными органами Великобритании.

Сообщается, что ОЗХО идентифицировала сложную формулу химического вещества, однако это указано в тайном отчете, который пока не был обнародован.

Так, ОЗХО провела расследование по просьбе правительства Великобритании, эксперты работали в Солсбери с 19 марта.

Напомним, в четверг 12 апреля Организация по запрещению химического оружия передала правительству Великобритании свой отчет после завершения расследования отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери с помощью нервно-паралитического вещества.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта по Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов. Москва отреагировала, также выслав дипломатов.