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ОЗХО подтвердила выводы Британии об отравлении Скрипаля "Новичком"

ОЗХО подтвердила выводы Британии об отравлении Скрипаля "Новичком"

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Организация по запрещению химического оружия подтвердила выводы Великобритании об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Генштаба РФ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает ВВС, передает УНН.

Отмечено, что в выводах ОЗХО прямо не указано название вещества, однако дается согласие с выводами расследования, проведенного правоохранительными органами Великобритании.

Сообщается, что ОЗХО идентифицировала сложную формулу химического вещества, однако это указано в тайном отчете, который пока не был обнародован.

Так, ОЗХО провела расследование по просьбе правительства Великобритании, эксперты работали в Солсбери с 19 марта.

Напомним, в четверг 12 апреля Организация по запрещению химического оружия передала правительству Великобритании свой отчет после завершения расследования отравления в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери с помощью нервно-паралитического вещества.

Как сообщал УНН, 4 марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания с отравлением неизвестным веществом на скамейке в торговом центре в британском городе Солсбери. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Лондон применил санкции. В частности, решил выслать 23 российских дипломатов. 26 марта по Великобритании присоединились еще более двух десятков стран - страны ЕС, Украина, США, Канада и Австралия, также выслав российских дипломатов. Москва отреагировала, также выслав дипломатов.

Источник: УНН
Теги: отравление, Великобритания
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