Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 16:30
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
Приближение выборов спровоцировало "свертывание" демократии в Украине - политолог
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5856
Версия для печати

В Мининформполитики выступили за расширение доступа к интернету на Донбассе

В Мининформполитики выступили за расширение доступа к интернету на Донбассе

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На подконтрольной части Донецкой и Луганской областей должен быть расширен интернет-доступ, особенно в сельской местности. Об этом сказал в комментарии УНН заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин.

"На подконтрольной украинскому правительству территории в сельской местности прием интернет-услуги, именно мобильного интернета, он очень тяжелый. Он там есть, но мне бы хотелось, чтобы он был расширен для того, чтобы люди могли потреблять контент", - сказал он.

И благодаря этому, по словам Д.Золотухина "не будет никаких оснований говорить о том, что это или украинская, или российская сторона, или какая-то пропаганда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мининформполитики будет искать в СМИ и украинском интернете запрещенную информацию

"И, собственно, развитие этой инфраструктуры для нас был бы очень благоприятным. Вопрос в том, что, несмотря на наши функции и обязательства информационной политики, конечно, главным органом здесь является НКРСИ. Тем не менее, это даже не зависит от государственной деятельности, у нас еще есть коммерческие игроки, которые должны, собственно, решить между собой какие-то вопросы. Соответственно есть регулятор, коммерческие игроки и это очень многосложная система, которую надо согласовать", - отметил замминистра.

Д.Золотухин рассказал, что на сегодняшний день проводится анализ относительно интернет-доступа на подконтрольную часть Донбасса.

"К сожалению, сейчас ничем похвастаться нельзя, но, я думаю, что это важное направление нашей работы. Потому что интернет - это очень важный канал доставки контента информации. И соответственно приоритетом по этому вопросу являются Донецкая и Луганская области по понятным причинам... По оценкам некоторых экспертов, там есть реальная возможность найти решение", - подчеркнул он.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, интернет, Мининформполитики
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.