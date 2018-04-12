Нацбанк ожидает размещение еврооблигаций на 4 млрд долларов

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальный банк ожидает, что в 2018 и 2019 годах Украина разместит еврооблигации на 4 млрд долларов. Об этом на пресс-брифинге относительно решения Правления НБУ по монетарной политике - апрель 2018 года сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб, передает УНН.

“Мы не пересматривали прогнозы поступлений от официальных доноров, то есть от МВФ, Всемирного банка и ЕС, но мы ожидаем дополнительного размещения еврооблигаций, что будет влиять на уровень международных резервов. И также мы немного улучшили прогноз относительно наших валютных интервенций. В 2018 и 2019 годах мы ожидаем размещения 4 млрд долларов еврооблигаций — 2,5 млрд долларов в этом году и 1,5 млрд долларов в следующем году”, - сказал Сологуб, комментируя прогноз по международным резервам.

Напомним, министр финансов Украины Александр Данилюк прогнозирует, что Украина может вернуться на международные рынки облигаций в первой половине 2018 года, вероятно до конца июня.