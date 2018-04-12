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Четверг, 12 апреля 2018, 16:20 • Анастасия Ткачук • 3852
В Мексике произошло мощное землетрясение
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Usgs.
Эпицентр подземных толчков располагался в 79 км от населенного пункта Паредон. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,2 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Как сообщал УНН, мощное землетрясение произошло у берегов Сальвадора . Многие жители страны ощутили подземные толчки, после чего поспешили покинуть жилые помещения. Однако, по заявлениям властей, землетрясение никаких разрушений не принес.
Источник: УНН