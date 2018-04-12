В Мексике произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Мексике произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Usgs.

Эпицентр подземных толчков располагался в 79 км от населенного пункта Паредон. Очаг землетрясения залегал на глубине 43,2 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.



Как сообщал УНН, мощное землетрясение произошло у берегов Сальвадора . Многие жители страны ощутили подземные толчки, после чего поспешили покинуть жилые помещения. Однако, по заявлениям властей, землетрясение никаких разрушений не принес.