Почта Gmail пополнится новыми функциями и сменит дизайн

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Компания Google сообщила администраторам G Suite о скором редизайне веб-версии Gmail и пополнение почты новыми функциями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 9to5google.

Новая версия Gmail будет показывать по умолчанию наличие прикреплённых файлов и вложений.

Также будут добавлены "Умные ответы" (Smart Reply) которые будут анализировать текст сообщения и генерировать ответ на основе контекста и ключевых слов. На мобильных платформах такое уже есть. Обещана также функция Easy access. По сути, это перезапуск плагинов и виджетов, которые могут создавать сторонние разработчики. Их можно будет подключать к веб-версии Gmail.

Чтение писем можно будет отложить — они пропадут из почтового ящика на время и вернутся в него в обозначенное время. Эта функция тоже есть в Inbox.

Кроме этого, в новой версии по умолчанию будет доступна правая панель с дополнительными функциями для "Календаря" и возможностью сохранения данных. Это позволит оперативно добавлять новые события.

Пока что точной даты анонса не называют.

Как сообщал УНН, корпорация Google Inc во вторник анонсировала новую, усовершенствованную программу защиты для обеспечения безопасности для отдельных пользователей, таких как государственные чиновники и журналисты, которые находятся под повышенным риском кибератак.