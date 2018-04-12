Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 21:31
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
9192
Версия для печати

Украина вдвое увеличила импорт нефтепродуктов из России и Беларуси

Украина вдвое увеличила импорт нефтепродуктов из России и Беларуси

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В течение 2015-2017 годов Украина вдвое увеличила импорт дизтоплива из России и бензина из Беларуси, передает УНН со ссылкой на сообщение “Держзовнішінформу”.

“Анализ географической структуры импорта дизельного топлива за период 2015-2017 годов демонстрирует существенное увеличение объемов импорта дизельного топлива из Беларуси, Литвы, Туркменистана и двукратное увеличение — из РФ. Также двукратное увеличение объемов импорта бензина наблюдается из Беларуси — в 2015 году было импортировано 621 тыс. тонн, в 2016-м — около 1,2 млн тонн, в 2017 году — почти 1 млн тонн, что составляет около 80% от всего импорта бензинов в Украине”, - говорится в сообщении.

Как отметили эксперты, вследствие сокращения объемов переработки нефти, что обусловлено затяжным периодом поставки значительных объемов “транзитных импортных” серых нефтепродуктов, который привел к остановке работы большей части украинских НПЗ, спрос на украинском рынке в нефтепродуктах удовлетворяется за счет импорта в основном из Беларуси, Литвы, Российской Федерации, Польши и т.д.

Кроме того, фактическое отсутствие производства в Украине необходимых объемов нефтепродуктов, привело к тому, что цены на импортные нефтепродукты при поставках в Украину формируются с премией к котировкам. Таким образом, кризисное состояние в украинской нефтеперерабатывающей отрасли приводит к более высоким ценам на нефтепродукты для конечного потребителя (по оценкам, разница составляет 20-50 долларов/тонна). Кроме того, эта премия к цене не остается в Украине и не направляется на развитие экономики.

Напомним, 78,6% импортных поставок антрацита в Украине осуществлялись из России.

Источник: УНН
Теги: Россия, Беларусь, импорт, нефтепродукты
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.