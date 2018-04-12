С начала года Турция нарастила инвестиции в экономику Украины

КИЕВ. 12 апреля. УНН. С начала года прирост турецких инвестиций в украинскую экономику составил 22,6 млн долларов, передает УНН со ссылкой на Минэкономразвития.

“С начала года прирост турецких инвестиций в украинскую экономику составил 22,6 млн долларов. По состоянию на 1 января 2018 эта сумма составила 312,2 млн долларов”, - говорится в сообщении.

Добавим, сегодня, 12 апреля, в Анкаре (Турция) завершилось одиннадцатое заседание Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как отметил сопредседатель комиссии министра экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, завершение переговорного процесса по заключению Соглашения о свободной торговле Украина-Турция на взаимовыгодных условиях является одной из важнейших общих задач.

“Мы также уделяем большое внимание улучшению инвестиционных возможностей для турецкого бизнеса, который призываем участвовать в приватизации в Украине, а также активно участвовать в проектах в области инфраструктуры, энергетики, сельского хозяйства, промышленности, а также образования, науки и культуры”, — подчеркнул он.

Также, по словам Кубива, одной из новых очень выгодных возможностей является торговое взаимодействие Турция — Катар — Азербайджан — Грузия — Украина. Это сотрудничество откроет новые возможности для производства продукции с высокой добавленной стоимостью, расширит транспортные потоки, в частности, произойдет активизация сотрудничества в нефтегазовой отрасли, в том числе проработка вопроса создания украинско-катарско-турецкой рабочей группы с целью выработки механизмов и маршрутов доставки сжиженного природного газа с Катара в Украину.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил Турции рассмотреть вопрос о создании украинско-турецко-катарской рабочей группы по вопросам транспортировки сжиженного газа через Босфор в Украину.