Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 21:29
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
10056
Версия для печати

Труханову вернули паспорт и разрешили передвигаться по Украине

Труханову вернули паспорт и разрешили передвигаться по Украине

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Мэру Одессы Геннадию Труханову суд вернул гражданский паспорт и снял ограничения на передвижение по территории Украины. Об этом УНН сообщил адвокат Труханова Александр Лысак.

"Соломенский суд Киева сегодня вернул Геннадию Труханову его гражданский паспорт и снял ограничения на передвижение по территории Украины", - сказал Лысак.

По его словам, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, обязав Труханова являться на допросы, сообщать о своем местонахождении и тому подобное.

Как сообщал УНН, 15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова. Апелляция оставила решение без изменений. Позже те же самые суды отказали в удовлетворении ходатайства прокуратуры об отстранении Труханова от исполнения служебных обязанностей мэра Одессы.

Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Источник: УНН
Теги: Украина, паспорт, Труханов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.