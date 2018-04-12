Труханову вернули паспорт и разрешили передвигаться по Украине

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Мэру Одессы Геннадию Труханову суд вернул гражданский паспорт и снял ограничения на передвижение по территории Украины. Об этом УНН сообщил адвокат Труханова Александр Лысак.

"Соломенский суд Киева сегодня вернул Геннадию Труханову его гражданский паспорт и снял ограничения на передвижение по территории Украины", - сказал Лысак.

По его словам, таким образом суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры, обязав Труханова являться на допросы, сообщать о своем местонахождении и тому подобное.

Как сообщал УНН, 15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства о применении ареста к Труханову. Суд отпустил мэра на поруки народного депутата Дмитрия Голубова. Апелляция оставила решение без изменений. Позже те же самые суды отказали в удовлетворении ходатайства прокуратуры об отстранении Труханова от исполнения служебных обязанностей мэра Одессы.

Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.