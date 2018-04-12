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Новости: Криминал
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На Полтавщине КРаЗ въехал в частный дом

На Полтавщине КРаЗ въехал в частный дом

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Полтавской области кран КРаЗ въехал в частный жилой дом. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Полтавской области, передает УНН.

"ЧП произошло сегодня в селе Семьянивка Полтавского района", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, на спуске с горы у автомобиля КРаЗ отказали тормоза и транспортное средство въехало в жилой дом. Выпрыгивая из КрАЗ, 30-летний водитель получил травму ноги и доставлен в медицинское учреждение.

В результате ДТП, повреждены линии газоснабжения.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, под Одессой в результате ДТП погиб один пассажир и еще десять пострадали.

Источник: УНН
Теги: ДТП, полиция, Одесская область
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