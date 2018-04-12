В Подмосковье автобус с 40 детьми попал в аварию: есть погибшие и пострадавшие

КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Подмосковье автобус с детьми столкнулся с легковым авто. По предварительным данным, в результате аварии 15 детей пострадали и один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"В результате лобового столкновения экскурсионного автобуса, который перевозил детей, и легкового автомобиля 15 детей обратились за медицинской помощью, водитель легкового автомобиля погиб на месте", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в автобусе на момент аварии находились 54 человека, среди которых 40 детей. Они возвращались в Клин с экскурсии в Ногинске.



В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области агентству сообщили, что столкновение произошло с автомобилем ВАЗ-2109 близ населенного пункта Царев.

Как сообщал УНН, под Одессой результате ДТП погиб один пассажир и еще десять пострадали.