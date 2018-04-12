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Бывшему заместителю председателя Апелляционного суда Киева сообщено о подозрении

Бывшему заместителю председателя Апелляционного суда Киева сообщено о подозрении

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Бывшему заместителю председателя Апелляционного суда Киева и двум судьям сообщено о подозрении за незаконное привлечение к ответственности участников Майдана. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"11.04.2018 сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины одному из бывших заместителей председателя Апелляционного суда г. Киева и двум судьям этого суда", - написал Лысенко.

По его словам, в постановлении от 6.02.2014 в составе коллегии судей они вынесли заведомо неправосудное решение об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты арестованного и оставление в силе незаконного постановления судьи местного суда о применении к заведомо невиновному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей, которого правоохранители незаконно задержали 24.01.2014 на бульваре Л. Украински в ​​г. Киеве с несколькими шинами в автомобиле и безосновательно привлекли к уголовной ответственности за якобы участие в массовых протестах.

Кроме того, бывшему заместителю руководителя этого суда инкриминируется также и незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда, в соответствии со ст. 376-1 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос и собираются доказательства привлечения к уголовной ответственности других соучастников совершения этих преступлений.

Как сообщал УНН, заместителю прокурора Винницкой области, уличенному "на горячем" 10 апреля 2018 детективами НАБУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины во процессуальным руководством прокуроров САП, 12 апреля сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.2 ст.369- 2 Уголовного кодекса Украины ( "Злоупотребление влиянием").

Источник: УНН
Теги: суд, Майдан, подозреваемый
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