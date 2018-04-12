Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 21:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
4284
Версия для печати

Проблемы с пожарной безопасностью: в Кировоградской области требуют закрыть школу

Проблемы с пожарной безопасностью: в Кировоградской области требуют закрыть школу

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 апреля. УНН. Управление ГСЧС в Кировоградской области направило в админсуд исковое заявление о приостановлении эксплуатации Компаниевской ООШ НВО из-за неисправности системы пожарной автоматики. Об этом сообщила пресс-служба Кировоградской ОГА, передает УНН.

Закрыть школу должны до полного устранения выявленных нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман заявил, что некоторые общественные учреждения блокируют проверки ГСЧС

Обнаружили в Компанеевском районе и ОТГ и другие нарушения. Не оборудованы системы автоматической пожарной сигнализацией три детских сада, одна школа, и семь учреждений культуры. 17 домов, расположенных на этой территории, необеспеченны достаточным количеством первичных средств пожаротушения.

Напомним, правительство поручило провести масштабную проверку ТРЦ и кинотеатров.

Источник: УНН
Теги: безопасность, школа, Кировоградская область
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.