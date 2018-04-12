Новости: Политика
Четверг, 12 апреля 2018, 18:41 • Анастасия Ткачук • 5232
Суд оставил под стражей кандидата на должность главы Каталонии
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Верховный суд Испании не позволил арестованному Жорди Санчесу, который является кандидатом на пост главы правительства Каталонии, принять участие в запланированном на пятницу пленарном заседании регионального парламента. Об этом сообщает УНН со ссылкой на El Mundo.
Сообщается, что ему также запрещено принимать участие в сессии по видеосвязи.
В Верховном суде отмечают, что назначение Санчеса главой правительства Каталонии может привести к "разрушению конституционного строя".
Как сообщал УНН, бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон покинул тюрьму в Германии после того, как за него заплатили залог в 75 000 евро, определенную судом для его освобождения на время ожидания экстрадиции.
Источник: УНН