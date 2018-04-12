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ЕС продлил санкции против Ирана

ЕС продлил санкции против Ирана

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Совет Европейского союза продолжил ограничительные меры против Ирана до 13 апреля 2019 года в ответ на серьезные нарушения прав человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Санкции включают запрет на въезд и замораживание активов для 82 человек и одной организации.

Кроме того, запрещается экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий, оборудования для мониторинга телекоммуникаций.

Как сообщал УНН, максимальный эффект от санкций в отношении России возможен при условии, что весь мир синхронизирует свои действия в этом направлении. Об этом во время 11-го Киевского форума по безопасности заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Источник: УНН
Теги: ЕС, санкции, Иран
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