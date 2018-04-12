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Парламент Румынии отказался давать автономию венграм

Парламент Румынии отказался давать автономию венграм

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Нижняя палата парламента Румынии проголосовала против автономии так называемого Секейського края - территории, населенной этническими венграми. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Romania-Insider.

Согласно докладу Комиссии по вопросам государственного управления в Палате депутатов Румынии, "законодательная инициатива в основном направлена ​​на создание отдельного государственного органа параллельно с румынским унитарным национальным государством".

Как сообщал УНН, почти 3000 этнических венгров собрались в субботу в румынском городе Тыргу-Муреш с требованием автономии для Секейського края.

Источник: УНН
Теги: Румыния, Венгрия, автономия
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