Регистрация | Вход |
USD: 27,46 -0,2815  EUR: 33,86 -0,6551 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
четверг, 12 апреля 2018 21:27
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Польша положительно относится к идее возобновления сотрудничества институтов нацпамяти - посол
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
2352
Версия для печати

АЧС: за три года в Польше уничтожено 1,5 млн диких кабанов

АЧС: за три года в Польше уничтожено 1,5 млн диких кабанов

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За последние три года в Польше из-за угрозы распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) было убито 1,5 млн диких кабанов. Об этом информирует Польский союз охотников, передает УНН со ссылкой на МЭОО "Зеленый фронт".

Польские охотники сообщили, что в стране катастрофически не хватает мест для хранения туш убитых кабанов, и это, в свою очередь, тормозит темпы отстрела.

Власти Польши отреагировали на проблему - Польскому союзу охотников обещают 5 млн злотых из Национального фонда охраны окружающей среды на покупку 203 рефрижераторов для хранения туш кабанов, ликвидированных в рамках борьбы с вирусом АЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за АЧС Польша построит забор на границе с Украиной

"Благодаря проекту, кабаны из рефрижератора, исследование которых не покажет заражения, будут переданы на переработку и потребление, что уменьшит количество отходов в окружающей среде", - заявили в Национальном фонде охраны окружающей среды Польши.

Напомним, что в Украине из-за АЧС с 2016 года было уничтожено около 80 тыс. свиней из домашних хозяйств и ферм.

Также напомним, что из-за АЧС в Украине дорожает мясо: рекордсменом стало сало, оно прибавило в цене почти 9 грн на килограмме.

С целью противостоять вирусу, украинские парламентарии зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить продажу домашнего мяса с 2020 года. Документ ВР пока не рассматривался. 

Между тем, неудачи Украины в борьбе с АЧС многие политики и эксперты связывают с отсутствием программного подхода к решению проблемы. 

Источник: УНН
Теги: АЧС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2018. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.