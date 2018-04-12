АЧС: за три года в Польше уничтожено 1,5 млн диких кабанов

КИЕВ. 12 апреля. УНН. За последние три года в Польше из-за угрозы распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС) было убито 1,5 млн диких кабанов. Об этом информирует Польский союз охотников, передает УНН со ссылкой на МЭОО "Зеленый фронт".

Польские охотники сообщили, что в стране катастрофически не хватает мест для хранения туш убитых кабанов, и это, в свою очередь, тормозит темпы отстрела.

Власти Польши отреагировали на проблему - Польскому союзу охотников обещают 5 млн злотых из Национального фонда охраны окружающей среды на покупку 203 рефрижераторов для хранения туш кабанов, ликвидированных в рамках борьбы с вирусом АЧС.

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"Благодаря проекту, кабаны из рефрижератора, исследование которых не покажет заражения, будут переданы на переработку и потребление, что уменьшит количество отходов в окружающей среде", - заявили в Национальном фонде охраны окружающей среды Польши.

Напомним, что в Украине из-за АЧС с 2016 года было уничтожено около 80 тыс. свиней из домашних хозяйств и ферм.

Также напомним, что из-за АЧС в Украине дорожает мясо: рекордсменом стало сало, оно прибавило в цене почти 9 грн на килограмме.

С целью противостоять вирусу, украинские парламентарии зарегистрировали законопроект, которым предлагают запретить продажу домашнего мяса с 2020 года. Документ ВР пока не рассматривался.

Между тем, неудачи Украины в борьбе с АЧС многие политики и эксперты связывают с отсутствием программного подхода к решению проблемы.