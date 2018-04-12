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Новости: Киев
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Во время поминальных дней на всех киевских кладбищах будут дежурить "скорые"

Во время поминальных дней на всех киевских кладбищах будут дежурить "скорые"

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во время поминальных дней на всех киевских кладбищах будут дежурить автомобили скорой помощи. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе КГГА.

"У нас с 15 апреля, на всех киевских кладбищах будет организовано дежурство автомобилей скорой помощи - на каждом кладбище это будет зависеть от количества выезде. То есть, по автомобилю "скорой" на каждый выезд", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, в 2018 году на капитальный ремонт киевских кладбищ из бюджета города выделено 8,5 млн гривен.

Источник: УНН
Теги: Киев, скорая помощь, автомобиль
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