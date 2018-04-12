В Word найден новый вирус

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Эксперты компании Menlo Security зафиксировали волну кибератак на финансовые и IT-организации. Нападение ведется новым многоступенчатым методом, используя уязвимость Microsoft Word. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тhreatpost.com.

Вредные документы присылают на электронные адреса сотрудникам крупных корпораций в фишинговых письмах. Как правило, это файлы в формате docx, которые содержат специальные теги HTML с зараженными элементами. Попадая на устройство, они активизируются и, в свою очередь, загружают новую ступень инфицирования машины - программное обеспечение FormBook.

FormBook являетсья алгоритмом, который может передать под контроль хакеров большую часть функционала компьютера: загрузка файлов, захват паролей, запуск различных программ и так далее.

Кибератака нацелена на американские компании и фирмы, расположенные в ближневосточном секторе. Специалисты подозревают, что новый многоступенчатый механизм - продукт работы хакерской группировки Cobalt (также известное как Carbanak и Anunak), так как метод атаки на финансовые компании с помощью фишинговых писем является для них основным способом осуществления киберпреступлений.

Как сообщал УНН, системы авиастроительной корпорации Boeing в среду подверглись кибератаке с применением вируса WannaCry.