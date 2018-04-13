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Украинцы смогут путешествовать без виз в Уругвай

Украинцы смогут путешествовать без виз в Уругвай

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Украина и Уругвай договорились о безвизовом режиме, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщили в пресс-службе, в контексте реализации поручений Президента Украины по либерализации странами мира визового режима для граждан Украины, директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев осуществляет турне по странам Латинской Америки.

Первой страной, куда была осуществлена командировка, стал Уругвай.

По результатам встреч на высоком уровне, в частности с руководителем миграционной службы, руководством МИД, а также с членами парламента Уругвая, Погорельцевым достигнута договоренность о введении безвизовых поездок граждан Украины и Уругвая.

"После согласования необходимых формальностей для подписания и вступления в силу соответствующего двустороннего соглашения, Уругвай станет еще одной страной, куда граждане Украины смогут путешествовать без виз", - говорится в сообщении.

Напомним, Украина и Македония в ближайшее время подпишут соглашение о безвизовом режиме, а также улучшении функционирования зоны свободной торговли между государствами.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, виза
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