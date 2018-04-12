Во Франции задержан организатор "титушок" Саркисян

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Во Франции задержан один из главных организаторов так называемых "титушок" Армен Саркисян. Об этом в сети Facebook сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко, передает УНН.

"Во Франции задержан один из главных организаторов титушни Армен Саркисян. Его роль в структуре организованной преступной группы бандитов и оборотней в погонах, которые объединились для против Майдана хорошо видно на этой схеме. Теперь дело за Генеральной прокуратурой. Прокуроры должны передать во Францию ​​пакет документов необходимый для выдачи Армена Саркисяна Украине", - говорится в сообщении политика.

Как сообщал УНН, Дарницкий районный суд Киева обязал полицию предоставить госохрану Юрию Крысин, которого обвиняют в преследовании и пытках активистов Майдана.