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Завтра во Львове состоится флешмоб "На велосипеде на работу"

Завтра во Львове состоится флешмоб "На велосипеде на работу"

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Завтра, 13 апреля, во Львове состоится уже традиционный весенний день на велосипеде на работу, который ознаменует также начало активного велосезона, передает УНН со ссылкой на "Гал-Инфо".

Завтра жителей Львова призывают ехать на велосипеде на работу, учебу или по другим делам, чтобы продемонстрировать преимущества велосипеда для передвижения по городу, стимулировать работодателей создавать лучшие условия для работников, которые хотят ездить на велосипеде.

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Традиционно в день "на велосипеде на работу" будет организовано велозавтрак, который продлится с 8:00 до 9:00 на пл. Рынок у фонтана Нептуна. Для велосипедистов будет угощение горячими напитками, а также всех присутствующих призывают привозить угощения с собой.

Источник: УНН
Теги: Львов, флешмоб, велосипеды
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