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Теннисист Стаховский объявил бойкот футбольной Лиге чемпионов

Теннисист Стаховский объявил бойкот футбольной Лиге чемпионов

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Вторая ракетка мужского тенниса Украины Сергей Стаховский объявил о бойкоте футбольной Лиги чемпионов, сообщает УНН со ссылкой на Twitter спортсмена.

Киевлянин возмутился назначенным пенальти по воротам "Ювентуса" в дополнительное время встречи, который решил судьбу путевки в полуфинал (1:3)

"После вчерашнего поединка Лиги чемпионов "Реал" - "Ювентус" я бойкотирую остаток этого турнира. Большой матч был превращен в цирк всего лишь одним человечком", - написал Стаховский.

Напомним, что в конце встречи "Реал" - "Ювентус" из-за эмоций по поводу назначения пенальти первую красную карточку в карьере в рамках ЛЧ получил вратарь Буффон.

Как сообщал УНН, Стаховский выразил свою позицию относительно перепевки гимна "Динамо" футболистом "Шахтера" Срны.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, теннис
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